山崎怜奈、“爆笑問題・太田光を秒殺でいなせる唯一のタレント”明かす「報道に関わる仕事はやり続けたいが…」
タレントの山崎怜奈（28）が、11日放送のテレ東系バラエティー『あちこちオードリー』（後11：06）に出演。“爆笑問題・太田光をいなせる唯一のタレント”を明かした。
【写真】涼し気な浴衣姿で…サトミツとのトークを楽しむ山崎怜奈
番組では“本当は言いたかったけどギリで飲み込んだ言葉”をテーマにトークを展開した。山崎は今後の仕事について聞かれた時に「報道に関わる仕事はやり続けたいが、結局ホラン（千秋）さんには勝てない」という言葉を飲み込んだと明かした。
山崎はホランについて「自分が求められる仕事がどういう事かっていうのも分かっていながら、アナウンサーさんと違って感情も入れながらそんなにトゲがないようにやれる」と羨望の眼差しを向けた。
続けて「爆笑問題の太田（光）を秒殺でいなせるのはホランさんしかいない」と話した。
【写真】涼し気な浴衣姿で…サトミツとのトークを楽しむ山崎怜奈
番組では“本当は言いたかったけどギリで飲み込んだ言葉”をテーマにトークを展開した。山崎は今後の仕事について聞かれた時に「報道に関わる仕事はやり続けたいが、結局ホラン（千秋）さんには勝てない」という言葉を飲み込んだと明かした。
山崎はホランについて「自分が求められる仕事がどういう事かっていうのも分かっていながら、アナウンサーさんと違って感情も入れながらそんなにトゲがないようにやれる」と羨望の眼差しを向けた。
続けて「爆笑問題の太田（光）を秒殺でいなせるのはホランさんしかいない」と話した。