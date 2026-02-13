ミラノ・コルティナ冬季オリンピックのカーリング女子で１２日（日本時間１３日）、日本（フォルティウス）が相手チーム・デンマークのストーンを誤って投げかけるハプニングが起きた。

投げる直前に気付いて事なきを得たが、氷上のチェスとも評される緻密なスポーツ。実際に誤って投げてしまったら、ルール上はどうなるのか。（デジタル編集部）

あわやの事態が起きたのはデンマーク戦の第１エンド。日本は黄色のストーンを使用していたが、スキップの吉村紗也香は足元にあった相手チームの赤色のストーンを手にとった。チームメートと盛んに作戦会議を交わしながら、腰を下ろしてストーンを放つ姿勢を取った直後、「待って、これ赤だ」。急いで黄色のストーンに替えた。

日本代表はデンマークに延長戦まで粘ったものの７―１０と力尽きた。同日行われた初戦のスウェーデン戦に続く連敗。五輪という大舞台の重圧を示すようなワンシーンとなってしまった。

ルールでは「置き換え」で対応

Ｘ（旧ツイッター）には「責任からくるであろう硬さが見える」「大舞台で気持ち持っていかれるよね」といった指摘やいたわりの声以外にも、「これって実際に投げちゃったらどうなるの」といった疑問の声も上がっていた。

誤投してしまった場合、どうなるのか。最新の国際ルールにのっとっている日本カーリング協会の競技規則では、「プレーヤーが相手チームのストーンを投球した場合は、そのストーンが静止するまで待ち、自分のチームのストーンをその場所に置く」とされている。つまり、誤って相手のストーンを投げても、止まった場所で置き換えることができる。

１次リーグは１０チームが総当たりで対戦し、上位４チームが準決勝に進む。小野寺佳歩は「私たちはここから強いと思っている。気持ちをリセットして新たな気持ちで臨みたい」と１４日のスイス戦へ前を向く。緊張をはねのけ、正確性を増したプレーに期待したい。