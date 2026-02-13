ホンダの「“世界初”のドアバイザー」に反響殺到！

ホンダと三菱ケミカルの共同開発によって誕生した「世界初」の純正パーツが、大きな注目を集めています。

2025年9月、ホンダの軽ワゴンEV「N-ONE e：」の発表に合わせて披露されたこのパーツは、自動車用品として世界で初めて「リサイクルされたアクリル樹脂」を素材に用いたドアバイザーです。

【画像】超スゴい！ これがホンダの「世界初のドアバイザー」です！（30枚以上）

この画期的な製品の背景には、持続可能な社会を目指す両社の高度な技術力があります。本来、アクリル樹脂は熱で分解して再び原料に戻す「ケミカルリサイクル」に適した性質を持っています。

しかし、廃車から回収された樹脂は汚れや異物の混入が避けられず、品質を一定に保つことが極めて困難でした。そのため、高い透明度と耐久性が求められるドアバイザーのような製品への再利用は、技術的なハードルが非常に高いとされてきたのです。

この課題を克服するため、三菱ケミカルはホンダやリサイクル業者と密接に連携し、不純物の混入を徹底的に防ぐ独自の回収ルートを構築。さらに、回収した素材を新品と同等のクオリティへと蘇らせる再生技術を確立したことで、環境負荷を大幅に抑えたドアバイザーの商品化が実現したのです。

この取り組みは、製品の製造から廃棄に至る過程でのCO2排出を削減し、資源を効率的に循環させる大きな一歩として期待されています。

こうした先進的なパーツが採用されたN-ONE e：自体も、非常に完成度の高い電気自動車に仕上がっています。

ベースとなったガソリンモデル「N-ONE」の愛らしいデザインを継承しつつ、クリーンで立体的な造形へと進化。走行性能においては、小型ながら力強い電動モーターの採用により、坂道でもストレスのない余裕ある走りを実現しました。

また、ホンダの軽自動車として初めて、アクセル操作のみで加速から停止までをコントロールできる「シングルペダル」を採用し、より直感的で快適な運転を可能にしています。

実用面でも、295kmという十分な航続距離を確保したほか、急速充電を利用すれば約30分でチャージが完了。さらに、バッテリーの温度管理システムを搭載することで、季節の変化に左右されない安定したパフォーマンスを発揮できる点も大きな魅力です。

N-ONE e：に採用された世界初のリサイクル材製ドアバイザーについて、ネット上では日本の技術力に対する称賛や、今後の展開を期待する声が数多く寄せられています。

まず目立つのは、「日本が世界初というのは誇らしい」「すごいよニッポン！」といった、国内メーカー同士の共同開発による成果を称える声が多く上がっています。

そして、リサイクル材特有の課題を克服した点に注目する人も少なくありません。「リサイクルしても材質が劣化しない再生技術は本当にすごい」「素晴らしい取り組み」と、品質を新品と同等まで引き上げた三菱ケミカルとホンダの連携を高く評価する書き込みが見られます。

一方で、今回の成功を第一歩と捉え、さらなる発展を期待する建設的な意見も寄せられており、「ドアバイザーだけでなく、他のパーツにもどんどん広げてほしい」という活用の拡大を望む声や、「環境への配慮はもちろん、ユーザーにとっての低価格化といった実利にも繋げてほしい」といった、普及に向けたコスト面での進化を期待する声が上がっています。

このように、単なる新製品の発表に留まらず、日本のものづくりの未来や環境問題への解決策として、多くの人が強い関心を寄せていることが分かります。