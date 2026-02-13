胸元に「家族仲間義理人情」…ファン注目「熱いチーム愛を感じる」

ドジャースの山本由伸投手が12日（日本時間13日）、米アリゾナ州グレンデールの球団施設でキャンプ地入りした。球団公式インスタグラムが公開した写真では、黒いTシャツで球場入りする様子が写されているが、その胸元に刻まれた「漢字8文字」が話題を呼んでいる。

バッテリー組のキャンプインを翌日に控えたこの日、山本はラフなスタイルで登場。黒のTシャツの胸元には、白字で「家族仲間義理人情」と記されている。大切にしている価値観なのか、強烈なインパクトを残すデザインだ。

着用しているのは「SICARIO CARTEL（シカリオカルテル）」のアイテムと見られ、公式サイトでは5500円で販売されている。個性あふれるチョイスに、山本の“人柄”が滲み出ているようだ。

この装いにファンも即座に反応。SNS上には「山本由伸のTシャツ、インパクト強すぎ」「家族仲間義理人情Tシャツしか目に入らん」「Tシャツの文字から人柄出てる……熱いチーム愛を感じる」と驚きや称賛の声が上がった。また、気になったファンも多いようで「どこのだろう」「どこに売ってるねん」とのコメントも寄せられている。（Full-Count編集部）