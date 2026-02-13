【高校ラグビー】「高校日本代表候補合宿」全国強豪校から精鋭３０人が集結！ 大阪桐蔭から手崎主将ら４人 花園３連覇・桐蔭学園から喜選手ら３名 東福岡・京都工学院から３人
高校生世代（１６〜１８歳）の人材発掘・育成を目的として２月２０日（金）から行われる「第５回ＴＩＤユースキャンプ」（高校日本代表候補合宿）。将来有望な選手の発掘を進めるＪＲＦＵ（日本ラグビーフットボール協会）は、参加メンバー３０人を発表しました。
今回の候補合宿は、３月の海外遠征に向けて今年度の高校日本代表の中心メンバーが天理大学との合同練習を通して、心身ともに成長を図る最後の機会。
また桐蔭学園からは、強烈な突破力を発揮した喜瑛人選手らＦＷ３名、ベスト４の東福岡とＢＫ陣にタレントが揃った京都工学院からも３名。そのほか、２名が選出された東海大大阪仰星や常翔学園、さらには大分東明、中部大春日丘、国学院栃木といった全国の強豪校から選出。
ＦＷ１６人とＢＫ１４人。計３０人（いずれも３年生）の精鋭が選ばれました。
これまでの数回にわたる強化や選考を経て、代表候補に名を連ねた選手たち。今回の合宿後、高校日本代表のメンバーを編成し、３月には海外遠征を行う予定です。
＜参加メンバー＞
▼ＰＲ
勝又篤（東福岡）
佐口広樹（東海大大阪仰星）
田邊隼翔（桐蔭学園）
古澤晴也（常翔学園）
喜瑛人（桐蔭学園）
▼ＨＯ
角方温大（東海大大阪仰星）
津村晃志（御所実）
▼ＬＯ
市川結雅（名古屋）
笹部隆毅（東海大相模）
泊晴理（大阪桐蔭）
マイカ・タヴェタ（開志国際）
▼ＦＬ／ＮＯ８
足立佳樹（桐蔭学園）
須藤蒋一（東福岡）
南川佑樹（京都成章）
山田哲平（佐賀工）
ロケティ・ブルースネオル（目黒学院）
▼ＳＨ
荒木奨陽（中部大春日丘）
片岡湊志（京都工学院）
元橋直海（常翔学園）
▼ＳＯ
杉山祐太朗（京都工学院）
矢守勇生（大阪桐蔭）
▼ＣＴＢ
須田琥珀（大阪桐蔭）
高梨太悟（流通経済柏）
手崎颯志（大阪桐蔭）
林宙（京都工学院）
福田恒秀道（国学院栃木）
▼ＷＴＢ
坂田弦太郎（天理）
平尾龍太（東福岡）
▼ＦＢ
田中勝斗（大分東明）
廣畑汰南（熊野）
＜第５回ＴＩＤユースキャンプ＞
▼２月２０日（金）〜２４日（火）
▼天理大学ラグビー部 白川グラウンド