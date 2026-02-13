【高校ラグビー】「高校日本代表候補合宿」全国強豪校から精鋭３０人が集結！　大阪桐蔭から手崎主将ら４人　花園３連覇・桐蔭学園から喜選手ら３名　東福岡・京都工学院から３人

高校生世代（１６〜１８歳）の人材発掘・育成を目的として２月２０日（金）から行われる「第５回ＴＩＤユースキャンプ」（高校日本代表候補合宿）。将来有望な選手の発掘を進めるＪＲＦＵ（日本ラグビーフットボール協会）は、参加メンバー３０人を発表しました。



今回の候補合宿は、３月の海外遠征に向けて今年度の高校日本代表の中心メンバーが天理大学との合同練習を通して、心身ともに成長を図る最後の機会。





前回の候補メンバーから、けがやコンディションの影響で複数の選手が入れかわる中、花園３連覇を果たした桐蔭学園と死闘を演じた大阪桐蔭からは手崎颯志主将らＢＫ陣を中心に最大の４名が選出。また桐蔭学園からは、強烈な突破力を発揮した喜瑛人選手らＦＷ３名、ベスト４の東福岡とＢＫ陣にタレントが揃った京都工学院からも３名。そのほか、２名が選出された東海大大阪仰星や常翔学園、さらには大分東明、中部大春日丘、国学院栃木といった全国の強豪校から選出。ＦＷ１６人とＢＫ１４人。計３０人（いずれも３年生）の精鋭が選ばれました。これまでの数回にわたる強化や選考を経て、代表候補に名を連ねた選手たち。今回の合宿後、高校日本代表のメンバーを編成し、３月には海外遠征を行う予定です。＜参加メンバー＞▼ＰＲ勝又篤（東福岡）佐口広樹（東海大大阪仰星）田邊隼翔（桐蔭学園）古澤晴也（常翔学園）喜瑛人（桐蔭学園）▼ＨＯ角方温大（東海大大阪仰星）津村晃志（御所実）▼ＬＯ市川結雅（名古屋）笹部隆毅（東海大相模）泊晴理（大阪桐蔭）マイカ・タヴェタ（開志国際）▼ＦＬ／ＮＯ８足立佳樹（桐蔭学園）須藤蒋一（東福岡）南川佑樹（京都成章）山田哲平（佐賀工）ロケティ・ブルースネオル（目黒学院）▼ＳＨ荒木奨陽（中部大春日丘）片岡湊志（京都工学院）元橋直海（常翔学園）▼ＳＯ杉山祐太朗（京都工学院）矢守勇生（大阪桐蔭）▼ＣＴＢ須田琥珀（大阪桐蔭）高梨太悟（流通経済柏）手崎颯志（大阪桐蔭）林宙（京都工学院）福田恒秀道（国学院栃木）▼ＷＴＢ坂田弦太郎（天理）平尾龍太（東福岡）▼ＦＢ田中勝斗（大分東明）廣畑汰南（熊野）＜第５回ＴＩＤユースキャンプ＞▼２月２０日（金）〜２４日（火）▼天理大学ラグビー部 白川グラウンド