テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１３日、ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートの日本代表を特集した。

スタジオには北京五輪代表の樋口新葉さんが解説者としてゲスト出演。特集の中でペアの金メダル候補、三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組（愛称・りくりゅう）の強さの秘密が話題となった。

その中で食事は同じメニュー。さらにヘッドホン、スーツケース、水筒、時計など身の回りも同じものを使用していることが紹介された。

金曜コメンテーターでタレントの長嶋一茂は、この秘話を受け「すごいですね。聞いただけで本当に男女の相性というか、その関係性を超えたところに、この２人いるのは、やっぱりオリンピックでメダルを取りたいっていう思いがここまで一緒にさせるんですね」と感心した。

さらに「これだって、女房と同じ美容院とか、同じ時計とかですね」と自身に照らし合わせ「一般の目線で話してるんだよ、僕は。そういう方、ほとんど僕はいないと思ってるんですよ…中にはいると思いますよ。でもね、何でもかんでも同じって…ちょっとこれ言っていいかわかんないですけど、ちょっと嫌になっちゃう時もあるでしょう、多分」とコメントするとスタジオは笑いが起き「我々は、どうでもいいとして本当に氷上で表現するってこういうこと」と繰り返し感心していた。