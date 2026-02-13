東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【NZ】

NZ中銀四半期調査インフレ予想（第1四半期）

1年先 結果 2.59% 前回 2.39%

2年先 結果 2.37% 前回 2.28%

5年先 結果 2.31% 前回 2.22%

10年先 結果 2.30% 前回 2.18%



※要人発言やニュース

【日本】

田村日銀審議委員

政策金利は中立水準から大きく乖離、中立金利は最低でも1%程度

0.75%への利上げ日本経済全体への影響は極めて限定的

政策金利1%下回る水準では景気刺激効果の減衰は限定的

中立金利までかなりの距離、利上げしても緩和環境に変化なし

物価目標実現この春に判断できる可能性が十分にある



本田元内閣官房参与

物価上昇し日本経済が正常化しつつある、日本はすでにデフレから脱却

12月利上げの影響見極める必要があるため、日銀は3月は利上げ見送る可能性



【米国】

トランプ米大統領

中間選挙を前に鉄鋼・アルミ製品に対する関税規模縮小を計画（FT）

