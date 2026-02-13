女優の宮沢りえ（52）が、12日放送のテレビ朝日系「祝！徹子の部屋50周年 めでたすぎてお祝いが止まらないSP」（後8・00）に出演。司会の黒柳徹子（92）の目撃談を語った。

同番組は、1日に放送した「祝！徹子の部屋50周年 超豪華！芸能界総出でお祝いSP」の延長戦。「私、京都で昔、偶然なんですけど」と切り出した宮沢は、黒柳の目撃談を披露。「有名なおでん屋さん」というその店は、フルコース料理の最後におでんが出される構成だった。

しかし「私はもう、おでんに行く前に“結構お腹いっぱいになったな”って思ってたら、徹子さんは最後までおでんを召し上がって」と回想。「おでんのお代わりができますけど、いかがですか？」との声掛けに、黒柳は「あっ、じゃあお願いします」と即答していたという。

そのため「ホントにエネルギッシュだなって思って」と振り返ると、黒柳も「いらっしゃるなって分かってました」と気づいていた様子。宮沢は「あれもう感動しました。その時の徹子さん、怪物だなって思いました」と打ち明け、「また今度ぜひ、ご一緒したいです」と誘うと、黒柳もそれに応じながら「いっぱい食べますよ」と笑顔を見せていた。