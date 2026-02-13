『ユーリ!!! on ICE』ABEMAで初の全話無料一挙放送！15時から実施
アニメ『ユーリ!!! on ICE』初となる全話無料一挙放送が、ABEMAで13日15時よりスタートした。また、同日21時から「ABEMA」にて生放送するアニメ・ポップカルチャー情報番組『SHIBUYA ANIME BASE』内でも作品に関する特集を放送する。
【画像】ヤバすぎる！全話無料放送中の『ユーリ!!! on ICE』
同作は、男子フィギュアスケートの世界を描いた物語で、2016年10月期に放送されたテレビアニメでは、崖っぷちに立たされたフィギュアスケートの強化選手・勝生勇利と、彼の前に現れ自らコーチを買って出た世界選手権5連覇のヴィクトル・ニキフォロフが、グランプリファイナルで金メダルを目指す姿が描かれた。
世界初の本格的なフィギュアスケートアニメとして人気を博し、劇場版は完全新作で製作を進めていることが発表されていたが、2019年に公開予定も同年9月に「大幅な作品内容のスケールアップを図るため」を理由に公開延期に。そして2024年4月に製作中止が発表された。
【画像】ヤバすぎる！全話無料放送中の『ユーリ!!! on ICE』
同作は、男子フィギュアスケートの世界を描いた物語で、2016年10月期に放送されたテレビアニメでは、崖っぷちに立たされたフィギュアスケートの強化選手・勝生勇利と、彼の前に現れ自らコーチを買って出た世界選手権5連覇のヴィクトル・ニキフォロフが、グランプリファイナルで金メダルを目指す姿が描かれた。
世界初の本格的なフィギュアスケートアニメとして人気を博し、劇場版は完全新作で製作を進めていることが発表されていたが、2019年に公開予定も同年9月に「大幅な作品内容のスケールアップを図るため」を理由に公開延期に。そして2024年4月に製作中止が発表された。