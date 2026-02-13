B1平均入場者数は5000人を突破、累計動員は312万人超え…島田慎二チェアマン「想定より早いスピード」

2月12日、Bリーグはメディアブリーフィングを行い、2025－26シーズンの「マーケティングレポート（2月8日時点）」を公開した。今シーズンの入場者数はB1・B2ともに昨シーズンを上回るペースで推移している。

レポートによると、B1の平均入場者数は5053人を記録し、前年同期の4849人から着実に増加。B2も平均2927人と好調を維持している。島田慎二チェアマンは「今シーズンはB2が非常に引っ張ってくれている。新アリーナや改修後のアリーナで戦うクラブが順調に伸び、B1・B2合わせた累計動員は312万7300人に達した」と手応えを口にした。

リーグが掲げる将来的な目標値について、同チェアマンは「B1・B2・B3を合わせた合計で、2028－29シーズンには700万人を目指すと公言してきたが、今シーズンの着地は600万人が見えてくる。想定よりもかなり早いスピードで到達できている」と、成長の加速に自信を見せた。

一方で、一部のクラブで入場者数が前年割れしているケースについては「戦略的に招待券（フリーチケット）を減らし、客単価やチケット価値を上げるトライをしているクラブもある。数字が下がっているように見えても、健全な運営に向けた調整の結果」と分析した。

「B.PREMIER（B.革新）」参入を目指す各クラブについても言及し、福島ファイヤーボンズの売上12億円突破やライジングゼファー福岡の平均入場者数3800人超えなど、ライセンス獲得に向けた「ギリギリの戦い」が続いていることも強調。シーズン終盤に向け、コート外の熱狂もさらに高まっていくことになりそうだ。