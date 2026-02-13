「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１３日午後２時現在で、サンリオ<8136.T>が「買い予想数上昇」で１位となっている。



１２日の取引終了後に２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１８４３億円から１９０６億円（前期比３１．５％増）へ、営業利益を７０２億円から７５１億円（同４５．０％増）へ、純利益を４９４億円から５２０億円（同２４．６％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を３１円から３５円へ引き上げ年間配当予想を６６円（前期５３円）とした。



グローバルで推し進めている複数キャラクター戦略やさまざまな施策が奏功し、「クロミ」や「マイメロディ」などのキャラクターの人気が更に高まり第３四半期時点の業績が計画を上回っていることに加えて、第４四半期においても引き続き堅調な売り上げが見込まれることが要因としている。なお、同時に発表した第３四半期累計（４～１２月）決算は、売上高１４３１億９４００万円（前年同期比３６．７％増）、営業利益６２３億９８００万円（同５１．８％増）、純利益４３６億７９００万円（同２９．３％増）だった。



あわせて、３月３１日を基準日とする１株から５株への株式分割と株主優待の優待内容の変更を発表。優待内容に関しては従来、紙のチケットで配布していたテーマパーク共通優待券と株主優待券を廃止し、サンリオグループ共通の会員サービス「Ｓａｎｒｉｏ＋」で取得できる「電子チケット（テーマパーク共通優待券）」と「電子クーポン（株主優待券）」を提供する。



これらの発表を受けて、同社株には朝方から買いが殺到。カイ気配でスタートした後は気配値を切り上げる展開となり、午前中の早い時間にストップ高の５４６４円カイ気配となった。午後２時時点でも商いは成立しておらず、これが買い予想数の上昇につながっているようだ。



出所：MINKABU PRESS