森保Jと戦う3月シリーズでベリンガム招集に黄信号? イングランド代表指揮官「個人的には楽観視しているが…」
イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督は12日、負傷離脱中のMFジュード・ベリンガム(レアル・マドリー)が3月シリーズで召集できる可能性について「個人的には楽観視しているが確信は持てない」と語った。『BBC』が伝えている。
ベリンガムは今月1日にラージョと対戦したラ・リーガに先発出場するも、ハムストリングを痛めて開始10分での負傷交代を余儀なくされた。英メディアによると当初は4週間ほどの離脱が見込まれていたが、「現在は回復まで6週間から8週間を要する可能性があり、離脱期間が長期化する見通し」だという。
イングランド代表は3月27日にウルグアイ代表と、同31日には日本代表との国際親善試合をホームのウェンブリー・スタジアムで予定している。トゥヘル監督は「彼のためにできることはなんでもしてサポートする」とコメントし、代表活動には間に合うことを期待。その一方で「クラブ側は全治期間の見通しについてやや慎重的だ」とも述べ、3月シリーズへの招集可否は「時間との戦い」との見解を語った。
ベリンガムは昨年の9月シリーズを負傷欠場し、10月シリーズは選外だった。イングランド代表ではその間にMFモーガン・ロジャーズ(アストン・ビラ)が台頭。ただベリンガムは11月シリーズで代表復帰を果たしており、現地メディアは「ベリンガムが(3月シリーズまでに)回復することができなけばトゥヘル監督にとって明らかな痛手となる」と伝えて重要な存在であることを示している。
