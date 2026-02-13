NiziU¥Þ¥ä¤¬¥·¥çー¥È¥Ü¥Ö¤Ë¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡ª¥·ー¥¹¥ëー¥Ð¥ó¥°¤â¤«¤ï¤¤¤¤¥¤¥á¥Á¥§¥ó»Ñ¤Ë¡Ö¥á¥í¤¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¥¬¥Á¤ÇÀÚ¤Ã¤¿¤ó¤ä¡ª¡×¤ÈÈ¿¶Á
NiziU¡Ê¥Ë¥¸¥åー¡Ë¤ÎMAYA¡Ê¥Þ¥ä¡Ë¤¬¹õÈ±¤Î¥·¥çー¥È¥Ü¥Ö»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥·¥çー¥È¥Ü¥Ö¡ß¥·ー¥¹¥ëー¥Ð¥ó¥°¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿NiziU¥Þ¥ä¡Ú¼Ì¿¿¡Û①②③¹õÈ±¥í¥ó¥°¡ßÁ°È±¤Ê¤·¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤òÈäÏª¤¹¤ëNiziU¥Þ¥ä
¢£NiziU¥Þ¥ä¤ÎÁ°È±¤¢¤ê¡ß¥·¥çー¥È¥Ü¥Ö¥Ø¥¢¤ËÂçÈ¿¶Á
2nd EP¡ØGOOD GIRL BUT NOT FOR YOU¡Ù¤ò4·î1Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ëNiziU¡£2·î13Æü0»þ¤Ë¤Ï¡¢¥ªー¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤¿¥¯ー¥ë¤Ê°áÁõ¤òÅ»¤Ã¤¿¿·¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥·¥çー¥È¥Ü¥Ö¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿¥Þ¥ä¤ÈRIMA¡Ê¥ê¥Þ¡Ë¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¥Þ¥ä¤Ï¡Ö¥Ü¥Ö¥Ø¥¢¤Ë¤·¤ÆWithU¡ÊNiziU¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Íー¥à¡Ë¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤è¡×¤È´Ú¹ñ¸ì¤ÇÄÖ¤ê¡¢1ËÜ¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¡£¥Þ¥ä¤ÏÇò¤È¹õ¤Î¥Üー¥Àー¥Ë¥Ã¥È»Ñ¤Ç¡¢¶À¤Ë¼Ì¤ë¼«¿È¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ç»£±Æ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥·¥çー¥È¥Ü¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿È±¤Ë¿¨¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤Ë¤Ã¤³¤êÈù¾Ð¤ó¤À¡£¥·ー¥¹¥ëー¥Ð¥ó¥°¤â¿·Á¯¤Ê¥¤¥áー¥¸¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤·»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡Ä¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥Ð¥Ã¥µ¥ê¤¤¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ö¥¤¥áー¥¸¤¬Á´Á³Ìµ¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¿·¥Ó¥¸¥å¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö¥á¥í¤¤¡×¡Ö¥¬¥Á¤ÇÀÚ¤Ã¤¿¤ó¤ä¡ª¡×¡Ö¾Â¤ë¡×¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£