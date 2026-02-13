ミセス大森元貴『Numero TOKYO』4月号特装版カバーに初登場
Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が、2月28日発売の『Numero TOKYO』4月号特装版（増刊）カバーに初登場する。
■大森元貴の存在の内面と創造のすべてを紐解くロングインタビューも
このたび、大森元貴を“現代の寓話の主人公”として再解釈した、美しくモードな世界観の2種のデジタル限定カバーが公開。
特装版（増刊）のみで手に入れることのできる別冊付録『ヌメロ・トウキョウ オム』では、「大森元貴、創造のすべて」と題し、モードなビジュアルとともに、彼の美学、言葉、哲学、そして創造の根源に迫るロングインタビューを敢行。
大森元貴の存在の内面と創造のすべてを、16ページにわたって紐解いていく。
■書籍情報
2026.02.28 ON SALE
『Numero TOKYO（ヌメロ・トウキョウ）』2026年4月号特装版（増刊）
■関連リンク
大森元貴 OFFICIAL SITE
http://motoki-ohmori.com/
Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE
https://new.mrsgreenapple.com/