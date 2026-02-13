嵐がシックコーデにグリーン＆パープルの差し色プラス！5人でまっすぐ同じ方向を見つめるビジュアルに「世界で一番かっこいい」「横顔が綺麗」
嵐の公式Instagramが「ThrowBack ARASHI」と題し、2010年11月10日にリリースされた「果てない空」のジャケット写真を公開した。
同楽曲は、二宮和也が主演を務めたドラマ『フリーター、家を買う。』（フジテレビ系）の主題歌としても知られる。
■2010年リリースの「果てない空」ジャケット写真が公開
公開されたのは、青空のような淡い背景のもと、5人が道標のオブジェを背に立つカット。
シックなカラーリングをベースに、グリーンやパープルを差し色に取り入れ、コートやジャケット、ニットなどの秋冬コーデに身を包んでいる。
ヘアは前髪を流した当時らしいふんわりとしたシルエットで、まっすぐ同じ方向を見つめる姿が印象的だ。
もう1枚では、腕を組んだ二宮を中心に5人が横一列に並び、柔らかな表情を浮かべている。
この投稿に、SNSでは「背中を押してくれる曲」「いい曲すぎる」「ニノのソロ最高だったな」「横顔が綺麗」「相葉くん美人すぎる」「かっこよすぎ」「5人ともビジュが良すぎる」「世界で一番かっこいい」といった声が寄せられている。