嵐の公式Instagramが「ThrowBack ARASHI」と題し、2010年11月10日にリリースされた「果てない空」のジャケット写真を公開した。

【画像＆動画】嵐「果てない空」ジャケット写真＆MV

同楽曲は、二宮和也が主演を務めたドラマ『フリーター、家を買う。』（フジテレビ系）の主題歌としても知られる。

■2010年リリースの「果てない空」ジャケット写真が公開

公開されたのは、青空のような淡い背景のもと、5人が道標のオブジェを背に立つカット。

シックなカラーリングをベースに、グリーンやパープルを差し色に取り入れ、コートやジャケット、ニットなどの秋冬コーデに身を包んでいる。

ヘアは前髪を流した当時らしいふんわりとしたシルエットで、まっすぐ同じ方向を見つめる姿が印象的だ。

もう1枚では、腕を組んだ二宮を中心に5人が横一列に並び、柔らかな表情を浮かべている。

この投稿に、SNSでは「背中を押してくれる曲」「いい曲すぎる」「ニノのソロ最高だったな」「横顔が綺麗」「相葉くん美人すぎる」「かっこよすぎ」「5人ともビジュが良すぎる」「世界で一番かっこいい」といった声が寄せられている。

■嵐「果てない空」MV