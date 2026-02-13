ジェイテックコーポレーション <3446> [東証Ｓ] が2月13日後場(14:30)に決算を発表。26年6月期第2四半期累計(7-12月)の連結経常損益は1億8600万円の赤字(前年同期は2億2800万円の赤字)に赤字幅が縮小した。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-6月期(下期)の連結経常利益は前年同期比39.4％増の4億6000万円に拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(2Q)の連結経常損益は1800万円の赤字(前年同期は8100万円の赤字)に赤字幅が縮小し、売上営業損益率は前年同期の-24.7％→-5.1％に急改善した。



