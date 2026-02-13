栄電子 <7567> [東証Ｓ] が2月13日後場(14:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比7.9％増の9600万円に伸び、通期計画の9300万円に対する進捗率が103.2％とすでに上回り、さらに5年平均の83.5％も超えた。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常損益は300万円の赤字(前年同期は500万円の赤字)に赤字幅が縮小する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比42.9％増の5000万円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の1.6％→2.4％に改善した。



