日阪製作所 <6247> [東証Ｐ] が2月13日後場(14:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比36.5％増の27.1億円に拡大し、通期計画の33.5億円に対する進捗率は81.1％に達し、5年平均の72.3％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比54.8％減の6.3億円に大きく落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比23.5％増の7.8億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の5.6％→6.4％に改善した。



株探ニュース

