酒井重工業 <6358> [東証Ｐ] が2月13日後場(14:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比50.2％減の7億円に大きく落ち込み、通期計画の12.5億円に対する進捗率は56.3％にとどまり、5年平均の75.3％も下回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比6.7倍の5.4億円に急拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比76.2％減の0.5億円に大きく落ち込み、売上営業損益率は前年同期の2.3％→-0.0％に悪化した。



株探ニュース

