アソインターナショナル <9340> [東証Ｓ] が2月13日後場(14:30)に決算を発表。26年6月期第2四半期累計(7-12月)の連結経常利益は前年同期比18.7％増の3.3億円に伸び、通期計画の7.2億円に対する進捗率は4年平均の39.5％を上回る45.5％に達した。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-6月期(下期)の連結経常利益は前年同期比11.9％増の3.9億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比5.9％増の1.7億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の16.1％→16.7％に上昇した。



株探ニュース

