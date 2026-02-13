前田工繊 <7821> [東証Ｐ] が2月13日後場(14:30)に決算を発表。26年6月期第2四半期累計(7-12月)の連結経常利益は前年同期比8.8％増の78.5億円に伸び、従来の14.9％減益予想から一転して増益で着地。

通期計画の110億円に対する進捗率は71.4％に達し、3年平均の50.9％も上回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-6月期(下期)の連結経常利益は前年同期比37.6％減の31.4億円に落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比7.2％増の41.5億円に伸びたが、売上営業利益率は前年同期の20.9％→19.8％に低下した。



