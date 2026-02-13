ＳＨＩＮＫＯ <7120> [東証Ｓ] が2月13日後場(14:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の経常利益(非連結)は前年同期比45.4％増の4.7億円に拡大し、通期計画の8.1億円に対する進捗率は3年平均の55.8％を上回る57.9％に達した。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の経常利益は前年同期比6.5％減の3.4億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の経常利益は前年同期比2.1倍の3億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の3.5％→6.6％に大幅改善した。



株探ニュース

