水野美紀、網トップスで素肌透ける「相変わらず綺麗」「着こなしてるの凄い」の声
【モデルプレス＝2026/02/13】女優の水野美紀の公式Instagramが2月12日、スタッフにより更新された。14日放送予定のTBS系「人生最高レストラン」（23:30〜）のオフショットを公開し、話題となっている。
【写真】51歳美人女優「着こなしてるの凄い」大胆網トップス姿
投稿では「2月14日（土）23：30〜TBS系『人生最高レストラン』に出演します！ 思い出の料理を振り返りながら、仕事、家族、演劇への思いなどたっぷりお話ししました！ 是非ご覧ください」「by staff」というコメントと共に、番組のオフショットが2枚公開されている。水野は黒縁のメガネをかけ、黒いノースリーブワンピースの上に素肌が透ける赤い網目状のトップスを合わせており、椅子に座って微笑む姿や少し体を傾けて立っている姿を見ることができる。
この投稿にファンからは「相変わらず綺麗」「着こなしてるの凄い」「放送楽しみにしてます」「可愛いコーディネート」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆水野美紀、赤い網トップスの衣装姿披露
◆水野美紀の衣装姿が話題
