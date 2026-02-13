川崎希、ムーミンカフェでの家族5ショット公開「お子さんたちの成長にびっくり」「仲良し」の声
【モデルプレス＝2026/02/13】タレントの川崎希が2月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。家族でのお出かけショットを披露した。
【写真】38歳元AKB「お子さんたちの成長にびっくり」自称ヒモ夫＆子供3人とのお出かけショット
川崎は「ムーミンカフェへ」とつづり、フィンランドの童話『ムーミン』をモチーフにしたカフェを訪れた際の家族ショットを投稿。夫でモデル・タレントの“アレク”ことアレクサンダーとともに、3人の子どもたちが大きなムーミンのぬいぐるみと一緒に和やかなひと時を過ごす様子を披露している。
この投稿に、ファンからは「理想のファミリー」「お子さんたちの成長にびっくり」「両親どっちにも似てますね」「可愛すぎる」「みんな仲良しで尊い」「ほっこり癒される」といった声が寄せられている。
川崎は、2013年2月にアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
◆川崎希、家族でムーミンカフェへ
◆川崎希の投稿に反響
