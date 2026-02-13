Amazonでは毎日タイムセールを開催中。家電やガジェットはもちろんのこと、日用品や食品など、あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売されています。

コーヒー器具やキッチン家電などを多数展開するエペイオスの電気ケトル「‎EPCP001」は、15％オフの11,200円（税込）で販売されています。

「家電批評 2023受賞 コーヒー向け電気ケトル・世界チャンピオン推奨」エペイオス(Epeios) 電気ケトル ドリップケトル 0.9L 1200W コーヒーポット 1℃単位調整 6分タイマー 保温機能 ℃・℉切替 空焚き防止 PSE認証済 細口 湯沸し 湯沸かしコーヒーケトル 温度調節電気ポット ドリップポット やかん コンパクト お手入れ簡単 ブラック エペイオス(Epeios)

↑エペイオス「‎EPCP001」

EPCP001は、バリスタの監修のもと、機能性と使い勝手の良さを追求した製品デザインをうたう本体容量0.9Lのドリップケトル。水量や注ぐ速さをコントロールしやすいS字の注ぎ口と計算された重量バランスで、使いやすさと高級感を両立したといいます。

機能面では、38〜100度まで1度単位で温度調節でき、リアルタイムの温度と目標温度を表示する液晶ディスプレイを搭載。最長5分のドリップタイマー機能も搭載されているので、最適な時間に最適な温度でコーヒーを抽出できるとしています。また、60分間の保温機能も搭載されており、追加の抽出にもすぐに対応できるとか。さらに、1200Wの加熱でカップ1杯分なら約70秒で沸騰させられるとのことです。

部屋にも馴染みやすいアンティーク調のデザインのため、引越祝いなどのギフトにもよさそう。新生活が始まる春目前、お得に買えるこの機会をぜひチェックしてみてください。

