双子出産の中川翔子「お腹凄かったな」マタニティ過去写真が再び話題「大きさにびっくり」「神秘的」
【モデルプレス＝2026/02/13】歌手でタレントの中川翔子が2月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。双子を妊娠中だった2025年夏の姿を公開した。
【写真】40歳双子出産タレント「大きさにびっくり」子供2人が入ったふっくらお腹披露
中川は「去年の夏 お腹凄かったな」とつづり、双子を妊娠中の写真を投稿。水色のロングワンピース姿で、大きなお腹を抱えたマタニティ姿を披露している。
出産前の投稿でも、大きなお腹を披露した姿が話題になっていた中川。今回の投稿にファンからは「当時も思っていたけど改めて見てすごい」「お腹の大きさにびっくり」「2人入ってるんだもんね」「神秘的」「マタニティ姿も美しい」「自然体な姿が素敵」などといった声が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆中川翔子、双子妊娠中ショット公開
◆中川翔子のマタニティショットが話題
