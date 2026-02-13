２０２４年２月１０日小倉５Ｒで落馬し、頭部負傷などの重傷を負った蓑島靖典騎手（４３）＝美浦・フリー＝が、今週から美浦トレセンでの調教騎乗に復帰。今後は２１日から武市厩舎に所属する予定。当面は騎手としての復帰を目指すが、調教師への転身などさまざまな可能性を模索していく。

１３日に取材を受けた蓑島が、これまでの経緯について語った。落馬直後は小倉市内の病院へ搬送され、意識が戻ったのは翌日の朝だった。「目が覚めた時は首の痛みはあったけど、今までの落馬みたいにどこか骨折して動かなくなっているわけでもないし、『あれ？たいしたことないのかな』と思いました」と振り返る。しかし、安心したのはつかの間、顔がかなり腫れていることに気づく。「頭の血管が切れていて、中で出血していたみたいです。ただ、手術はせずに、自分が目を覚ます前に自力で線がくっついたようですが、その影響で聴覚に障害が出てしまいました」と語った。不幸中の幸いで三半規管には影響はなく、騎手にとって生命線にもなるバランス感覚に支障はなかったという。

ただ、大けがを負ったことで、今後については悩んだ。「（騎手として）復帰したいけど、自分だけのことではないですし、周りに迷惑をかけてしまいますしね」と苦悩を吐露。そんな時、昨年夏にファンとの交流イベント「美浦村ＵＭＡフェスタ」に参加した際に、ファンのから温かい声をかけられた。「自分のことを覚えていただいていたことも含め、心配してくれる人がいて、すごく励みになりました」と当時を思い出しながら笑顔で振り返る。そして、そのファンの声が背中を押した。「騎手として復帰することはもちろんですけど、今後も競馬に関わっていきたいと思いました」とうなずいた。

所属することになる武市師は、「直接の接点はなかったんですけど、たまたまウチの厩舎も乗り手が少なくて、いてくれたら助かるので声をかけさせていただきました。今後はジョッキーとしての復帰の可能性はゼロではないでしょうし、いろいろな可能性を探りながらサポートしていけたらと思っています」と話した。