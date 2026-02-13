フリーアナウンサーの中川安奈（32）が12日放送のinterfm「鈴木紗理奈と中川安奈の修羅shushushu」（木曜後10・00）に出演。恋愛の悩みを打ち明けた。

この日は婚活アドバイザー・植草美幸氏をゲストにリスナーの結婚にまつわる相談に応じる中、中川は自身の悩みもぶつけた。植草氏に「ちょっと自分を守りすぎてるのね、傷つきくのが怖いとかね。小心者かも。情熱を感じない」と指摘され「それ、あると思います」と認めた。

「今まで結構自分で行くタイプだったのに2、3年ぐらい前にいろいろ続いて…」と吐露。「何があったんや…」と鈴木紗理奈に心配され、「選球眼が良くないというか。ダメなタイプに…それが連続しちゃって。ああまた、ああまた、となっているうちに踏み出しづらくなっちゃった」と明かした。

植草氏は「それは男選びがダメだっただけ。経験積めば学ぶ。学んでいかなきゃダメ。こういうことを言われて腹が立った、とか全部書き出しておく。次の人がそれと重なったら、その人とはさようなら」と助言。鈴木から「私もそう思う。でもそういう人好きになっちゃうんでしょ？」と聞かれ、「そうなんです。でも今、その好きになるスイッチもどんどんオフになっちゃってるから、前に一歩進めてない感じ」と苦笑いした。

「じゃあ今は、自分に矢が向いている人だけに会えばいい」と植草氏、「モテるやろうからそんなん簡単やん」と鈴木にも言われ、「いやいやいや」と照れ、「1個相談してイイですか？」と再び悩みを口にした。「向こうからご飯行かない？って連絡が来て、じゃあ行こうかなと思ったんだけど、なんか向こうから“やっぱ忙しくなっちゃった”って行かなくなったパターンがあった。それって一体何なんだろうって」と問うた。

「私すぐに調子に乗っちゃうタイプなんで、これは良い感じかもと思うんですけど。いきなりキャンセルされて…」と困惑。「やりとりしてた期間は1カ月ぐらいあって、結構盛り上がってた。前からの知り合いなんですけど、ちゃんと2人でご飯行ったことはない人」と説明した。

植草氏から「じゃあいつ？って次の予定を聞けばいい。なんでシュンとなっちゃうの」とさらりと言われ、「えー！こっちから聞いたほうがいいの？」と驚いた。「相手は誘ったんだから、責任を取らせなきゃ。まず、ダメだって言われたら怒らなきゃ。分かりました…はダメ。その上でこの日はどう？って聞く」とテクニックを伝授され、目からうろこ状態だった。