Kis-My-Ft2が2月12日に行った生配信『キスマイ 15周年 茶封筒の日 Everybody Go!!!!!! ～15年目のKis生配信～』にて、グループ15周年を記念した6つの重大発表を行った。

生配信が行われた2月12日は、Kis-My-Ft2がデビューを告げられた“茶封筒の日”。生配信ではメンバーに6つの茶封筒が渡され、その中にはKis-My-Ft2の15周年を盛り上げる解禁情報が収められており、1つゲームをクリアすると1つ茶封筒を開封できるというルールのもと、メンバーは6つのゲームに挑戦。6つの情報が発表された。

1つ目の情報として、2月12日に配信リリースされた最新曲｢UNISON｣を皮切りに、今年2026年に毎月新曲リリースを行うことが発表。さらに2つ目の情報として、TVアニメ『MAO』オープニングテーマに、新曲「HEARTLOUD」が決定したことも発表された。アニメ初回放送は4月4日となる。

また3つ目の情報として、PARCOにてKis-My-Ft2衣装展が開催されることも明らかに。本展示では、撮り下ろしの写真や過去のライブ衣装が展示される。その後、複数店舗にて開催予定だ。

さらに4つ目の情報として、Kis-My-Ft2公式YouTubeチャンネルとの連動番組が春からテレビ西日本で放送されることも発表。また5つ目の情報として、グループ初のYouTube15時間生配信の開催が発表された。本企画は、15周年にかけた長時間生配信となる。

そして6つ目の情報として、アリーナツアーの開催も発表。こちらの詳細は後日公開される。

生配信も終盤に近づいたころ、さらなるサプライズとして、本日配信された最新曲「UNISON」が初披露された。本楽曲は15周年の幕開けとして、グループとファンの声が重なり、ひとつになることを願い制作された楽曲。歌詞にはこれまでのKis-My-Ft2の楽曲名が織り交ぜられており、15年の歩みとこれからを感じさせる節目にふさわしいパフォーマンスとなった。

配信の最後にはメンバーを代表して玉森裕太が、「2月12日というファンもキスマイも特別な日に、15周年の幕開けとして皆さんと一緒に過ごすことができてとても嬉しかったです。これからも応援してくれると嬉しいです。15周年も僕たちと一緒にユニゾンを奏でていきましょう！」と挨拶。なおパフォーマンスを含む生配信は、Kis-My-Ft2公式YouTubeチャンネルにてアーカイブ配信を予定している。

（文＝リアルサウンド編集部）