大相撲の大関安青錦（２１）＝安治川＝が１３日、都内の部屋で稽古を行った。四股、すり足、ぶつかりなど基礎運動で汗を流した。

場所中は体調を考慮してジャンクフードを控えており、新大関優勝した初場所の一夜明け会見では、ハンバーガーを食べることを楽しみに挙げていた安青錦。「食べ過ぎました。優勝賞金の半分くらいです」と、報道陣の笑いを誘った。

ハンバーガーは「めっちゃ食べたいんですけど、（たくさん）買って２つを食べて、あとはみんなに渡すことが多い。結構頼み過ぎることがあるので、食えない分、誰かに電話して『ちょっと食べて』って」と、力士仲間にお裾分けすることが多いという。

体重を増やすことが課題の安青錦。１４日には部屋の支援者が、徒歩圏内にウクライナ料理店をオープンする。「嬉しい。もうちょっと体重増えるんじゃないかな。持ち帰りも多分してくれると思う」と喜んだ。ウクライナ料理はジャガイモを用いた「デルニ」が好物だという。「多分（店に）出ると思うので、ぜひ食べてみてください」とちゃっかり宣伝して、報道陣を笑わせていた。

春場所（３月８日初日、エディオンアリーナ大阪）は綱とりに挑む。重圧を「受け入れる」と語り「一場所で人生が終わるわけでもないし。何回でも挑戦を続ければいいだけ」と自然体で臨む。