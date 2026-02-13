元乃木坂46メンバー、ミニスカ制服姿で美脚披露「可愛すぎ」「ツインテール最高」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/02/13】元乃木坂46の阪口珠美が2月12日、自身のInstagramを更新。ドラマのオフショットを公開し、話題が寄せられている。
【写真】24歳元乃木坂46「ツインテール最高」美脚際立つミニスカ制服姿
阪口はMBSドラマ特区「救い、巣喰われ」（毎週木曜24時59分〜）に出演することを報告し「予告でもちょこっと公開されている1話のオフショットです」とつづり写真を投稿。白のカーディガンにチェックのミニスカートを合わせた制服姿では、スラリと伸びた脚が際立っている。
この投稿に「制服姿似合ってる」「可愛すぎる」「愛くるしい姿」「ツインテール最高」「笑顔に胸キュン」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
◆阪口珠美、制服姿で美脚披露
◆阪口珠美の投稿に反響
