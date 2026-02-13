【レーゲンスブルク 闇龍の倉庫ダンジョンVer.】 2027年1月 発売予定 価格：25,300円

海外のホビーメーカー「AniGame」は、フィギュア「レーゲンスブルク 闇龍の倉庫ダンジョンVer.」を2027年1月に発売する。価格は25,300円。

本製品は、スマホゲーム「アズールレーン」より、「レーゲンスブルク」が着せ替え「闇龍の倉庫ダンジョン」の姿を、1/6スケールでフィギュア化したもの。

胸元が大きく開いたバニースーツ姿を立体化しており、赤色のブラジャーや手にもったムチなどの小道具が、彼女のセクシーさをより感じられるフィギュアに仕上がっているほか、恍惚な表情を表現できる「差し替え用フェイスパーツ」も付属している。

「レーゲンスブルク 闇龍の倉庫ダンジョンVer.」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/6スケール サイズ：全高 約330mm（台座含む） 素材：PVC、ABS セット内容フィギュア本体台座差し替え用フェイスパーツ

(C) Manjuu Co., Ltd. & Yongshi Co., Ltd.

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。