カブスのホーキンスＧＭが１２日（日本時間１３日）、各球団首脳が一斉に取材に応じるメディアデーで応対。侍ジャパン不参加になった今永昇太投手について「春キャンプ完走が最善」と球団主導の判断だったと語った。

今永自身はＷＢＣ出場を望んでいたというが「最終的には春キャンプをフルで消化することが、長期的に見て彼にとって最善」と説明。「どうすれば彼を最高の状態にできるか」を優先した結果で「どちらかと言えば、これはカブス側が主導した判断だと言えるだろう」。侍ジャパン側から合流を要請されたかどうかについては「いや、その特定の議論については、わからない」と述べるにとどめた。

今季も「我々の先発ローテーションの一角だ」と明言。春季キャンプの目標として「彼が２年前や昨年の随所で見せたようなフォームを取り戻すことにある」とし、オフシーズンの調整は「非常に順調」で「健康状態も良さそうだ」と語った。

それに向けての課題として「投球の制球力とキレ」を挙げた。昨季はハムストリングを負傷し「その影響で球威が落ち、ミスが許されない状況になっていた」と説明。球速が戻り、ゾーンの高めをより効果的に使えるようになれば「長期間にわたって成功を収めていた２年前や昨年の初めのような投球が再び見られるだろう」と見通した。

今永は１年目の２４年は球宴に選出されるなど１５勝を挙げ、防御率２・９１の好成績を収めたが、昨季は要所での被弾が目立ち、９勝８敗、防御率３・７３にとどまった。今オフには球団と選手側の相互契約延長オプションを破棄した後、クオリファイングオファーを受け、年俸２２０２万５０００ドル（約３４億２０００万円）で再契約した。