西野未姫「すぐ疲れてしまって…」妊娠中育児の葛藤明かす
元AKB48・タレントの西野未姫が11日、オフィシャルブログを更新。公園で元気いっぱいに遊ぶ１歳の愛娘・にこりちゃんとのひとときを明かすとともに、妊娠中ならではの悩みを率直につづった。
１月４日に、第２子妊娠を報告、２月６日に自身のYouTubeチャンネルにて第２子の性別を男の子と発表した西野。この日、「2026/02/11」と題してブログを更新すると 「娘は色んなものに興味津々で、公園行くとずっと動いてる」「常に追いかけっこ」と活発な様子を報告。落ち葉が広がる広い公園で、白いアウターにデニムワンピースを合わせた娘が元気に歩き回る姿や笑顔で寄り添う西野との２ショット、目線を合わせて楽しそうな２ショットなど微笑ましい写真を公開。
一方で、「妊婦だからすぐに疲れてしまって、長い時間公園にいてあげれないのが最近の悩みです」と現在の心境も明かし、ブログを締めくくった。
この投稿にファンからは「にこりちゃん可愛さ増し増し」「未姫ちゃん無理しない程度にして下さいね」「公演大好きですね」「けーさんのワンオペ公園のYouTube観させて 頂きましたが何とも微笑ましくてけーさんもがんばってますね」などの声が寄せられている。
お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱と西野は2022年に結婚。31歳差夫婦としても注目を集めており、ブログでは家族の日常を飾らない言葉で発信し、幅広い支持を集めている。
