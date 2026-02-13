香取慎吾、ミラノの思い出はお買い物 何買ったか問われてぶっちゃけ「高級ブランドです」
新しい地図の香取慎吾が13日、東京・溜池山王の日本財団で行われた『“応援のチカラ”プロジェクト・アート贈呈式』に参加した。
【写真】すごい…！香取慎吾が披露した「応援パラ火」アート
『ミラノ・コルティナ 2026 冬季オリンピック』が開催され、盛り上がりをみせている中、3月には『ミラノ・コルティナ 2026 冬季パラリンピック』の開催も控える。東京都では、この大会に向けて『“応援のチカラ”プロジェクト』を発表し、全国からの応援メッセージの募集を開始した。また、香取は都立墨東特別支援学校の子供たちが作成した絵をもとに、アートのデザインを行った。完成した“応援のチカラ”アートと全国から集まった応援メッセージを冬季パラリンピックの出場を控えている選手・競技団体を代表して、中島洋治選手と岡本圭司選手に贈呈することとなった。
香取は、2017年から稲垣吾郎、草なぎ剛と一緒にパラスポーツを応援し続けている。パラスポーツの魅力を問われると「魅力だらけ。パラスポーツは人生の輝きを教えてくれる。選手の皆さんに輝きがある。その輝きで、応援する僕らも輝かせてくれる。パラスポーツを応援させてもらっているから、僕はこんなに輝いてるんだと思います」と笑顔で語った。
今冬の開催地であるイタリア・ミラノの思い出もトーク。香取は「お買い物に行きました。ミラノのドゥオーモがすごく好きで。『最後の晩餐』も好きで。去年も行ってます。去年は熱波で、とんでもない暑さだった」と明かす。何を買ったのか質問されると「高級ブランドです…。すみません」と正直にぶっちゃけながら「あんまり聞かないでください…」と恐縮していた。
