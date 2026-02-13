Travis Japan松田元太、FM大阪で新番組スタートも…まさかの1分番組 本人困惑も「最高の1分にします」【コメント全文】
Travis Japanの松田元太がDJを務める、FM大阪の新番組『関電不動産開発 松田元太のHave a Nice Friday』（毎週金曜 前7：50）が、3月6日よりスタート。まさかの1分番組を担当する。
【番組カット】元気に「TJポーズ」を決めた松田元太
同局は「松田元太がFM大阪から関西の朝を元気にします！出勤前、通学前、週末まであとひと踏ん張りの金曜の朝のひととき、リスナーのあなたへ応援メッセージを全力でお届けします」と呼びかけている。
■松田元太
自分らしく楽しんで1分ラジオできたらいいな〜と思ってます！ 沢山の方にちょっとした楽しみを持ってもらえるように自分自身も楽しむので皆さんは気楽に聴いて楽しんでもらえたら嬉しいです！いやいや、いやいや、いやいや、1分！？笑 どんなラジオ？って感じですけど笑
せっかくの1分だし最高の1分にします。
