ポケカ新パック「ニンジャスピナー」収録カード発表 メガゲッコウガex、大漁ネットなど効果公開
ポケモンカードゲームの新商品『ポケモンカードゲーム MEGA』（ポケカ）シリーズから拡張パック「ニンジャスピナー」が3月13日に発売されることが決定した。あわせて収録カードの一部が公開された。
【画像】水タイプ強化！ポケカ新パック「ニンジャスピナー」収録カード12枚
・メガゲッコウガex
特性「ひっさつしゅりけん」は、このポケモンがバトル場にいて、自分の番に、自分の手札から「基本水エネルギー」を1枚トラッシュするなら、1回使えます。相手のポケモン1匹に、ダメカンを6個のせることができます。
ワザ「ニンジャスピナー」は、120ダメージを与えることができます。さらに、このポケモンについている水エネルギーを1個手札にもどすなら、80ダメージを追加で与えることができます。
・ゲコガシラ
ワザ「よびよせのじゅつ」は、自分の山札からポケモンを3枚まで選び、相手に見せて、手札に加えることができます。ベンチにポケモンを出したり、ポケモンを進化させたりするための、戦略を立てやすいです。
・マフォクシー
特性「フレアマジック」は、自分の番に、自分の手札から「基本炎エネルギー」を1枚トラッシュするなら、1回使えます。自分の手札が7枚になるように、山札を引くことができます。手札が少ないときに、手札を増やして戦略の幅を広げることができます。
・ブリガロン
特性「ニードルアーマー」は、このポケモンが、バトル場で相手のポケモンからワザのダメージを受けたとき、このポケモンについている草エネルギーの数×3個ぶんのダメカンを、ワザを使ったポケモンにのせることができます。ワザ「かこいこむ」は、160ダメージを与えつつ、次の相手の番、このワザを受けたポケモンをにげられなくします。
・大漁ネット
自分のトラッシュから水ポケモンと「基本水エネルギー」をそれぞれ3枚まで選び、相手に見せて、山札にもどすことができます。「基本水エネルギー」をトラッシュすることで使える特性を持つメガゲッコウガexと、相性の良いカードです。
・AZの安らぎ
自分のバトルポケモンを、ベンチポケモンと入れ替えることができます。「ポケモンex」をベンチに入れ替えた場合、そのポケモンのHPを「80」回復することができます。バトル場でダメージを受けたポケモンexをベンチににがしつつHPを回復させて、長く戦わせることができます。
・バブル水エネルギー
このカードは、ポケモンについているかぎり、水エネルギー1個ぶんとしてはたらきます。このカードをつけている水ポケモンは、特殊状態にならず、受けている特殊状態は、すべて回復します。
発売日：2026年3月13日（金）
希望小売価格：180円（税込）
【画像】水タイプ強化！ポケカ新パック「ニンジャスピナー」収録カード12枚
・メガゲッコウガex
特性「ひっさつしゅりけん」は、このポケモンがバトル場にいて、自分の番に、自分の手札から「基本水エネルギー」を1枚トラッシュするなら、1回使えます。相手のポケモン1匹に、ダメカンを6個のせることができます。
・ゲコガシラ
ワザ「よびよせのじゅつ」は、自分の山札からポケモンを3枚まで選び、相手に見せて、手札に加えることができます。ベンチにポケモンを出したり、ポケモンを進化させたりするための、戦略を立てやすいです。
・マフォクシー
特性「フレアマジック」は、自分の番に、自分の手札から「基本炎エネルギー」を1枚トラッシュするなら、1回使えます。自分の手札が7枚になるように、山札を引くことができます。手札が少ないときに、手札を増やして戦略の幅を広げることができます。
・ブリガロン
特性「ニードルアーマー」は、このポケモンが、バトル場で相手のポケモンからワザのダメージを受けたとき、このポケモンについている草エネルギーの数×3個ぶんのダメカンを、ワザを使ったポケモンにのせることができます。ワザ「かこいこむ」は、160ダメージを与えつつ、次の相手の番、このワザを受けたポケモンをにげられなくします。
・大漁ネット
自分のトラッシュから水ポケモンと「基本水エネルギー」をそれぞれ3枚まで選び、相手に見せて、山札にもどすことができます。「基本水エネルギー」をトラッシュすることで使える特性を持つメガゲッコウガexと、相性の良いカードです。
・AZの安らぎ
自分のバトルポケモンを、ベンチポケモンと入れ替えることができます。「ポケモンex」をベンチに入れ替えた場合、そのポケモンのHPを「80」回復することができます。バトル場でダメージを受けたポケモンexをベンチににがしつつHPを回復させて、長く戦わせることができます。
・バブル水エネルギー
このカードは、ポケモンについているかぎり、水エネルギー1個ぶんとしてはたらきます。このカードをつけている水ポケモンは、特殊状態にならず、受けている特殊状態は、すべて回復します。
発売日：2026年3月13日（金）
希望小売価格：180円（税込）