プロ野球・ソフトバンクは13日、「ファイト！九州2026」のユニホームデザインを発表しました。

「ファイト！九州」とは、2016年4月に発生した熊本・大分地震をキッカケに、九州の復興支援を目的としたプロジェクトとして発足。今年で10年の節目を迎えます。このプロジェクトの一環として、ソフトバンクは九州各地での主催試合を「ファイト！九州デー」としており、このユニホームはビジター応援席を除く入場者全員に配布されます。

今年の「ファイト！九州2026」のユニホームは、九州の大地の力強さと包容力をイメージしたアースカラーのスモーキーグリーンを基調にデザイン。正面には九州の地形が「ファイト！九州」の文字で描かれています。これには、会場に集う一人ひとりの想いをつなぎ、九州をさらに元気にする願いを込めたと明かされました。

＜ファイト！九州デー開催日程＞4月16日（木） vs楽天 球場：北九州市民球場4月19日（日） vsオリックス 球場：みずほPayPayドーム4月25日（土） vsロッテ 球場：リブワーク藤崎台球場（熊本）4月26日（日） vsロッテ 球場：平和リース球場（鹿児島）8月11日（火・祝） vsロッテ 球場：みずほPayPayドーム