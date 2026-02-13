飛ばし屋・後藤あいは4位で決勝へ 日本勢5人全員が予選突破【アジア女子アマ】
＜アジアパシフィック女子アマチュア選手権 2日目◇13日◇ロイヤル・ウェリントンGC（ニュージーランド）◇6362ヤード・パー72＞アジア太平洋地域の女子アマNO.1を決める一戦。その第2ラウンドが終了した。
【写真】強烈！ ”ドラコン女王”後藤あいのインパクト
270ヤードの飛距離を誇る後藤あい（松蔭高）が6バーディ・1ボギーの「67」をマーク。トータル7アンダー・4位タイの好位置で決勝に進んだ。廣吉優梨菜（福岡第一高）はトータル3アンダー・13位タイ。岩永杏奈（大阪桐蔭高）はトータル2オーバー・27位タイで週末に駒を進めた。中嶋月葉（作陽学園高）はトータル3オーバー・31位タイ。佐藤涼音（ルネサンス大阪高）はトータル4オーバー・36位タイで、日本勢5人いずれも予選を通過した。トータル13アンダー・単独首位にヤン・ユンソ（韓国）。トータル10アンダー・2位タイにはキム・ギュビン（韓国）とリアンヌ・ミカエラ・マリクシー（フィリピン）が続いた。今大会の優勝者には海外メジャー「シェブロン選手権」「アムンディ・エビアン選手権」「AIG女子オープン」（全英）の出場権が与えられる。
