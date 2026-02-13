キャスコ『ドルフィンウェッジ ミッドナイトブルー』、3月13日デビュー
キャスコから、新作ウェッジのアナウンス。「やさしく、ラクに100ヤード以内をワンピンに寄せるドルフィンウェッジから、夜の海と空が溶け合うような力強く上質で存在感のある深い青のドルフィンウェッジ『DW-125G Midnight Blue（セミグースネックタイプ）』を3月13日より発売いたします」と、同社広報。
【画像】安心感のある「セミグース」な顔つき
「ドルフィンの流れる形状に力強く上質で存在感のある深い青“ミッドナイトブルー”のIPコーティングを施しました。どんな状況でも抜けの良さを発揮するソールがバンカーからの脱出も簡単に。フェースを開かなくてもソール全体が機能するので、難しいことを考える必要がなく、スイングを変えずにやさしく打つことが出来ます」（同） ロフトは48・50・52・56・58・60度で、税込価格は『N.S.PRO 950GH neo』装着が1本26,400円で、受注生産のカーボンシャフト『Dolphin DP-231』装着は30,800円で4月22日以降の出荷となる。
