¡Ú¥¸¥ã¥ó¥×¡Û¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÂåÉ½HC¤ò¸ÞÎØ¤«¤éÄÉÊü¡¡¥é¥¤¥Ð¥ë¹ñ¤Î½Ë²ì²ñ¤Ç¿¼¹ï¤Ê°û¼òÌäÂê
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Î¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¥¤¥´¡¼¥ë¡¦¥á¥É¥Ù¥É»á¤ò¥Á¡¼¥à¤«¤éàÄÉÊüá¤·¤¿¤È¡¢Æ±¹ñ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¤¬È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡±Ñ»æ¡Ö¥Ç¡¼¥ê¡¼¡¦¥á¡¼¥ë¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±°Ñ°÷²ñ¤Î¥¨¥ê¡¼¥È¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀÕÇ¤¼Ô¤ÇÁª¼êÃÄÃÄÄ¹¤Î¥¢¥ó¥Í¡¦¥Ï¥ó¥Ë¥Í¥ó¤µ¤ó¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö¥á¥É¥Ù¥É¤ÏËÜÆüµ¢¹ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ÎÌäÂê¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ïµ¬Â§°ãÈ¿¤òÈó¾ï¤Ë¿¼¹ï¤Ë¼õ¤±¤Æ»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£º£²ó¤Î½èÊ¬¤Ï¥³¡¼¥Á¤È¤¤¤¦¿¦Ì³°Ê³°¤Çµ¯¤¤¿¤â¤Î¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¤«¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Çà¶¯À©Á÷´Ôá¤µ¤ì¤¿¥á¥É¥Ù¥É»á¤Ï¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¹ñ±ÄÊüÁ÷¡Ö£Ù£ì£å¡×¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Áª¼ê¡¢¥³¡¼¥Á¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡¢¥¹¥¡¼¶¨²ñ¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¼Õºá¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡Ö¶¥µ»¸å¡¢¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¤Î¶â¥á¥À¥ë½Ë²ì²ñ¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤â¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ê¤³¤È¤ÏÉÔÌÀ¤Ê¤¬¤é¥é¥¤¥Ð¥ë¥Á¡¼¥à¤Î½Ë²ì²ñ¤Ç¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ë´Ø¤·¤Æ²¿¤é¤«¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤ÎÉÔºß¤¬º£¸å¤Î¶¥µ»¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤½¤¦¤À¡£