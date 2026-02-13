筋肉が休まらない「最悪のニュートラル」から脱却！疲れを溜め込まない体の使い方【疲れない！痛めない！体の使い方ビフォー・アフター手帖】

疲れない、痛めない体をつくるポイント「姿勢」

姿勢とは、その人のニュートラルポジション（元の姿勢）です。人は状況に応じて、しゃがんだり、屈んだり、振り向いたりといったさまざまな体勢を取りますが、ニュートラルポジションとは、特に何をしている訳でもない状態のこと。そのときに、自然と体がどんな体勢になっているのかが重要です。

人の動作は、「目的に応じて動く→ニュートラルポジションに戻る」の繰り返しです。例えば何かを拾おうと屈むと、その一瞬で筋肉に強い負荷がかかります。ニュートラルポジションに戻ると負荷から解放されて、筋肉が回復します。

そのため姿勢で重要なのは、筋肉にかかる負荷が小さいことです。しかし姿勢が悪いと、首、背中、腰などに負荷がかかりっ放しになります。重い頭をほぼ背面の筋肉だけで、支え続けなければいけないからです。

動作で強い負荷がかかり、ニュートラルポジションに戻っても休まらないとしたら、どうでしょう。筋肉疲労の積み重ねがジワジワと体を蝕むのは、想像に難しくありません。

