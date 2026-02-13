声優の杉田智和、阪口大助、釘宮理恵が１３日、都内で行われたアニメ映画「新劇場版 銀魂―吉原大炎上―」（安藤尚也監督）の初日舞台あいさつに出席した。

漫画家・空知英秋氏による同名人気漫画が原作。江戸・かぶき町を舞台に、何でも屋の坂田銀時（杉田）が神楽（釘宮）と共に依頼に対処する。本作ではスリで生計を立てる孤児の母を捜すことに協力する。

２１年に完結したが、この日、完全新作の初日を迎えた。「ドッキリだと思いました。終わったんですよ、この作品。ウソでしょ？と思ったら、本当でした」と驚いた様子。釘宮も「聞いたときに本当ですか？って聞いた」と半信半疑だったが、阪口は「台本が２冊もあるけど、また叫ぶのかな？」と冷静だったという。

杉田は映画の感想を問われると「見た人の言葉をいっぱい聞きたいですね」と客席にマイクを向けた。「楽しかった、よかったという声がたくさん集まると、それはやがて大きな力とか何かを動かすかもしれない」と含みのある発言。阪口が「“吉原大炎上”だからって炎上させることはやめてほしい」とつぶやき、笑いを誘った。

主題歌はＳＵＰＥＲ ＢＥＡＶＥＲが担当。杉田は「ＰＶで聴いたときに覚えていて、映画を見て知ってる！ってなった」と笑みを浮かべていた。