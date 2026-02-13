【ユニクロ最新チラシ】春の注目アイテムが大量値下げ中！脚長ジーンズも高機能ベストも特別価格に。
ユニクロが毎週発行している、折込チラシとデジタルチラシ。
2026年2月13日から19日までの期間は「注目作満載号！」。トップス、ボトムス、アウターまで、春の訪れを感じる軽やかなカジュアルアイテムが、多数値下げ中です。
高機能でこの安さ...
●スムースコットンポロセーター（期間限定価格2990円）
大ぶりの襟付きセーターは、一枚で着映えするこの春必見の一着。
コットン100％とリラックス感のあるシルエットで、着心地バツグンです。ボタンを開けて着れば、顔周りがスッキリと見え、抜け感もアップ！
●バギージーンズ（期間限定価格3990円）
コットン100％でゆったりシルエットの一見シンプルなジーンズですが、太もも周りやお尻のカバーと脚長効果が狙える優れもの。
なんと丈短め(股下71cm)も展開しており、低身長さんの味方です。
●パフテックコンパクトベスト（期間限定価格3990円）
軽量で暖かく、耐久撥水、洗濯速乾性、静電気防止機能、収納袋付きなど、こだわり満載のベストは、春のお出かけに重宝すること間違いなし。
クルーネックとVネックの2WAY仕様なので、コーデに合わせて首周りのデザインをチェンジできます。
「ストレートジーンズ」は3990円、「ウォッシャブルニットリブパンツ」は1990円、「ウィンドプルーフショートパーカ」は4990円、「オーバーサイズスウェットシャツ」は2990円など、期間限定価格のアイテムが他にもたっぷり！
機能性も毎日使いできるデザイン性もどちらも備えた春服を、お得にゲットするチャンスです。
※画像は公式サイトより。
（東京バーゲンマニア編集部）