京王電鉄は、井の頭線の主力車両「1000系」が2026年に営業運転開始30周年を迎えることを記念し、特別なイベントを展開します。目玉となるのは、2026年3月1日に開催される、史上初の「レインボーカラー7色・7編成」を並べた撮影会です。しかし、この華やかなイベントには「現在の塗装での展示は今回で最後」という重要な意味も込められています。本記事では、撮影会詳細から数量限定の記念乗車券、そして車両デザインの変更点まで詳しく解説します。

レインボーカラーが一堂に会する

井の頭線の1000系車両は1996年に登場。各編成ごとに異なるレインボーカラーを採用しています。今回開催される「7色並び」の撮影会は、ファンにとって悲願ともいえる光景です。

京王電鉄は2025年から順次、ワンマン運転や自動運転に向けた改造を進めており、これに伴い1000系のデザインを変更することを発表済み。慣れ親しんだ「現在の顔」が勢揃いする撮影会は今回が最後となります。

イベント概要

開催日：2026年3月1日（日）※荒天中止

場所：京王電鉄井の頭線 富士見ヶ丘車両基地

参加料金：1名7,000円（税込み）

募集人数：合計150名（各部50名×3部制）

参加資格：中学生以上（小学生以下および乳幼児は入場不可）

撮影会は3部制で行われ、各部約25分の撮影時間が設けられます。申込は応募者多数の場合は抽選となっており、2月15日まで京王観光の特設サイトにて受付が行われています。

展示車両の行き先・種別表示は固定、ヘッドマークの掲出はありません。

自動運転導入で変わる！1000系の「新デザイン」とは

新デザインのポイント

・若手社員が考案したデザインを採用

・井の頭線の「井」の字をモチーフにしたシンボルマークを追加

・編成ごとのカラー名称がマーク内にあしらわれる

このデザイン変更は、2025年3月から進められているワンマン運転・自動運転化に向けた改造に合わせて実施。今回の撮影会で見られる「現行塗装」のままでの7編成並びは、期間限定の貴重な光景といえるでしょう。

【参考】京王井の頭線1000系、2025年春から自動運転設備の導入に向けた改造を開始（※2025年3月掲載）

https://tetsudo-ch.com/example-news-20250306

数量限定！30周年記念乗車券も3月9日から発売

特製台紙（イメージ）

撮影会に行けないファンの方も必見、3月9日から「1000系営業運転開始30周年記念乗車券」が発売されます。

商品内容と販売情報

名称：1000系営業運転開始30周年記念乗車券

価格：1セット1,000円（税込み）

販売数：限定1,500セット（お一人様2セットまで）

内容：D型硬券3枚セット（いのかしらおでかけきっぷ、渋谷発・吉祥寺発の乗車券）、A4二つ折り特製台紙

発売場所は、渋谷駅（中央口案内窓口）、下北沢駅（中央口窓口）、明大前駅、吉祥寺駅の4駅限定です。有効期間は2026年3月9日〜6月30日までとなっています。1000系の歴史を象徴するスタイリッシュなデザインの台紙は、ファンならぜひ手に入れておきたい逸品です。

30周年という大きな節目に、過去最大級の華やかさと、少しの寂しさを併せ持つ今回のイベント。生まれ変わる前の「1000系」の姿を目に焼き付けるため、ぜひ富士見ヶ丘へ、あるいは記念乗車券を手に沿線へ出かけてみてください。

（画像：京王電鉄）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）