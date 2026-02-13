新人王候補のクーパー・フラッグら複数の選手が欠場／2026ライジングスターズ

　ケガはバスケットボールにおけるゲームの一部とはいえ、今年も「NBAオールスター2026」ではケガによる欠場が相次ぎ、ロスター変更を余儀なくされた。


　2月13日（現地時間12日、日付は以下同）。NBAは、翌14日にロサンゼルス・クリッパーズのホーム、インテュイット・ドームで開催される「2026 カストロール ライジングスターズ」へ参戦する選手の変更を発表した。


　カーメロ・アンソニー（元デンバー・ナゲッツほか）が名誉ヘッドコーチ（HC）を務める「Team Melo」では、ダラス・マーベリックスの新人クーパー・フラッグが左足中足部の捻挫により欠場となり、その代役にユタ・ジャズの新人エース・ベイリーが選出。


　トレイシー・マグレディ（元オーランド・マジックほか）が名誉HCとして指揮を執る「Team T-Mac」では、2年目のアレックス・サー（ワシントン・ウィザーズ）が右ハムストリング負傷のためプレーできなくなり、同じくウィザーズで2年目のバブ・キャリントンがその代役でロスター入り。


　さらに、オースティン・リバース（元クリッパーズほか）が名誉ヘッドコーチ（HC）を務めるGリーグ選抜チーム「Team Austin」もロスター変更。8日にケガのため欠場するデイビッド・ジョーンズ・ガルシア（オースティン・スパーズ）に代わって選ばれていたマック・マクラング（ウィンディシティ・ブルズ）が右ふくらはぎを負傷したことで、マイアミ・ヒートのジャミア・ヤングが代替選出となった。


　今年のオールスター・ウィークエンド初日に開催される、ライジングスターズの最新版ロスターは下記のとおり（以降NBAのチーム名は略称、*=ケガのため欠場、※=代替選出）。


◆■「2026 カストロール ライジングスターズ」最新版ロスター

・Team Melo（名誉HC：カーメロ・アンソニー）

リード・シェパード（ロケッツ）

ステフォン・キャッスル（スパーズ）

ディラン・ハーパー（スパーズ）

ジェレマイア・フィアーズ（ペリカンズ）

ドノバン・クリンガン（ブレイザーズ）

コリン・マレー・ボイルズ（ラプターズ）

クーパー・フラッグ（マーベリックス）*

エース・ベイリー（ジャズ）※


・Team T-Mac（名誉HC：トレイシー・マグレディ）

コン・カニップル（ホーネッツ）

ケレル・ウェア（ヒート）

トレイ・ジョンソン（ウィザーズ）

ジェイレン・タイソン（キャバリアーズ）

キャム・スペンサー（グリズリーズ）

エイジェイ・ミッチェル（サンダー）*

アレックス・サー（ウィザーズ）*

バブ・キャリントン（ウィザーズ）※

ザカリー・リザシェイ（ホークス）※


・Team Vince（名誉HC：ビンス・カーター）

VJ・エッジコム（シクサーズ）

デリック・クイーン（ペリカンズ）

キーショーン・ジョージ（ウィザーズ）

マタス・ブゼリス（ブルズ）

イェゴール・ディヨミン（ネッツ）

セドリック・キャワード（グリズリーズ）

ジェイレン・ウェルズ（グリズリーズ）


・Team Austin（名誉HC：オースティン・リバース）

ショーン・イースト2世（ソルトレイクシティ・スターズ）

ロン・ハーパーJr.（メイン・セルティックス）

ヤニック・コナン・ニーダーハウザー（サンディエゴ・クリッパーズ）

アライジャ・マーティン（ラプターズ905）

トリステン・ニュートン（リオグランデバレー・バイパーズ）

ヤン・ハンセン（リップシティ・リミックス）

デイビッド・ジョーンズ・ガルシア（オースティン・スパーズ）*

マック・マクラング（ウィンディシティ・ブルズ）*

ジャミア・ヤング（スーフォールズ・スカイフォース）※



