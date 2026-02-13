新人王候補のクーパー・フラッグら複数の選手が欠場／2026ライジングスターズ

ケガはバスケットボールにおけるゲームの一部とはいえ、今年も「NBAオールスター2026」ではケガによる欠場が相次ぎ、ロスター変更を余儀なくされた。

2月13日（現地時間12日、日付は以下同）。NBAは、翌14日にロサンゼルス・クリッパーズのホーム、インテュイット・ドームで開催される「2026 カストロール ライジングスターズ」へ参戦する選手の変更を発表した。

カーメロ・アンソニー（元デンバー・ナゲッツほか）が名誉ヘッドコーチ（HC）を務める「Team Melo」では、ダラス・マーベリックスの新人クーパー・フラッグが左足中足部の捻挫により欠場となり、その代役にユタ・ジャズの新人エース・ベイリーが選出。

ジャズでプレーするベイリー[写真]=Getty Images

トレイシー・マグレディ（元オーランド・マジックほか）が名誉HCとして指揮を執る「Team T-Mac」では、2年目のアレックス・サー（ワシントン・ウィザーズ）が右ハムストリング負傷のためプレーできなくなり、同じくウィザーズで2年目のバブ・キャリントンがその代役でロスター入り。

さらに、オースティン・リバース（元クリッパーズほか）が名誉ヘッドコーチ（HC）を務めるGリーグ選抜チーム「Team Austin」もロスター変更。8日にケガのため欠場するデイビッド・ジョーンズ・ガルシア（オースティン・スパーズ）に代わって選ばれていたマック・マクラング（ウィンディシティ・ブルズ）が右ふくらはぎを負傷したことで、マイアミ・ヒートのジャミア・ヤングが代替選出となった。

今年のオールスター・ウィークエンド初日に開催される、ライジングスターズの最新版ロスターは下記のとおり（以降NBAのチーム名は略称、*=ケガのため欠場、※=代替選出）。

◆■「2026 カストロール ライジングスターズ」最新版ロスター

・Team Melo（名誉HC：カーメロ・アンソニー）



リード・シェパード（ロケッツ）



ステフォン・キャッスル（スパーズ）



ディラン・ハーパー（スパーズ）



ジェレマイア・フィアーズ（ペリカンズ）



ドノバン・クリンガン（ブレイザーズ）



コリン・マレー・ボイルズ（ラプターズ）



クーパー・フラッグ（マーベリックス）*



エース・ベイリー（ジャズ）※

・Team T-Mac（名誉HC：トレイシー・マグレディ）



コン・カニップル（ホーネッツ）



ケレル・ウェア（ヒート）



トレイ・ジョンソン（ウィザーズ）



ジェイレン・タイソン（キャバリアーズ）



キャム・スペンサー（グリズリーズ）



エイジェイ・ミッチェル（サンダー）*



アレックス・サー（ウィザーズ）*



バブ・キャリントン（ウィザーズ）※



ザカリー・リザシェイ（ホークス）※

・Team Vince（名誉HC：ビンス・カーター）



VJ・エッジコム（シクサーズ）



デリック・クイーン（ペリカンズ）



キーショーン・ジョージ（ウィザーズ）



マタス・ブゼリス（ブルズ）



イェゴール・ディヨミン（ネッツ）



セドリック・キャワード（グリズリーズ）



ジェイレン・ウェルズ（グリズリーズ）

・Team Austin（名誉HC：オースティン・リバース）



ショーン・イースト2世（ソルトレイクシティ・スターズ）



ロン・ハーパーJr.（メイン・セルティックス）



ヤニック・コナン・ニーダーハウザー（サンディエゴ・クリッパーズ）



アライジャ・マーティン（ラプターズ905）



トリステン・ニュートン（リオグランデバレー・バイパーズ）



ヤン・ハンセン（リップシティ・リミックス）



デイビッド・ジョーンズ・ガルシア（オースティン・スパーズ）*



マック・マクラング（ウィンディシティ・ブルズ）*



ジャミア・ヤング（スーフォールズ・スカイフォース）※

