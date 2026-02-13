島根スサノオマジックが新井翔太を特別指定選手に…ドラフト指名外の青山学院大PG、活動は6月30日まで

島根スサノオマジックは2月13日、青山学院大学4年の新井翔太を「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26シーズン」の特別指定選手として登録することが決定したことを発表した。活動期間は同日から6月30日にかけて。14日、15日にカミアリーナで開催されるシーホース三河とのB1第23節は、リーグ出場登録の手続き中のため出場しないという。

新井は172センチ72キロのポイントガード。実践学園高校から青山学院大に進学し、「第77回全日本大学バスケットボール選手権大会（インカレ）」では大阪産業大学戦で23得点5リバウンド8アシスト2スティール、日本体育大学戦で33得点3リバウンド9アシスト2スティールを記録した。「B.LEAGUE DRAFT 2026」にエントリーしたものの、指名を受けず、Bリーグの自由交渉選手リストに公示されていた。

同選手はクラブを通じて「この度、特別指定選手として加入することになりました、青山学院大学の新井翔太です。まずは、特別指定選手として迎え入れてくださった、島根スサノオマジックの関係者の方々に心より感謝をしています。とても歴史のある島根スサノオマジックのチームの一員として活動できるとこをとても嬉しく思います。自分の役割を果たして、チームにいち早く貢献できるように頑張ります。応援よろしくお願いいたします」とコメントした。

なお、島根は北川弘が全治未定の左膝前十字靭帯断裂、飯尾文哉が全治4週間の左足関節捻挫と診断されたばかり。特別指定選手は尽誠学園高校の金山颯に続いて2人目となる。