アシックスは新値街道を快走、２６年１２月期連続最高益・増配予想を評価

アシックス<7936.T>は後場に上げ幅を急拡大し、昨年８月につけた上場来高値を更新した。この日、２５年１２月期の連結決算発表にあわせ２６年１２月期の業績予想を開示し、今期の売上高が前期比１７．２％増の９５００億円、最終利益が同１１．４％増の１１００億円となる見通しを示した。２ケタの増収増益でかつ、前期に続き過去最高益の更新を計画する。年間配当予想は同１０円増配の３８円とし、これらを評価した買いが株価を押し上げた。



今期はパフォーマンスランニング部門やスポーツスタイル部門が牽引する形で販売が増加し、粗利益率も改善すると予想する。２５年１２月期の売上高は８１０９億１６００万円（前の期比１９．５％増）、最終利益が９８７億１９００万円（同５４．７％増）となった。ともに計画に対して上振れして着地した。



出所：MINKABU PRESS