地盤ＨＤは連日Ｓ高、Ｋａｉｈｏｕ大株主浮上に加え決算評価で買い続く

地盤ネットホールディングス<6072.T>は連日のストップ高できょうは制限値幅が拡大され、気配値のまま前日比３２０円（９７．５６％）高の６４８円に張り付いている。１２日取引終了後に第３四半期累計（２５年４～１２月）連結決算を発表し、売上高は２３億５０００万円（前年同期比７２．５％増）、最終損益は１億７８００万円の黒字（前年同期２００万円の赤字）となった。新規連結効果が寄与した。あわせて、特別利益の計上により、通期の最終利益予想を１０００万円から１億７５００万円（前期比２．４倍）へ上方修正した。



同社株を巡っては、著名個人投資家の井村俊哉氏が代表を務める投資助言会社Ｋａｉｈｏｕ（東京都港区）が大株主に浮上し、これを手掛かりに１０日から急速人気化。決算内容を評価する見方も加わり、なおも大量の買い注文が集まっている。



出所：MINKABU PRESS