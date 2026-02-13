石原産業<4028.T>が後場プラスに転じている。午後１時ごろに２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１５２０億円から１５４５億円（前期比６．４％増）へ、営業利益を１６０億円から１７０億円（同６２．２％増）へ、純利益を１２２億円から１３０億円（同５４．６％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を７０円から９０円へ引き上げ年間配当予想を１２０円（前期８５円）としたことが好感されている。



酸化チタンの販売は引き続き厳しい事業環境が続くとみられるものの、有機化学事業は主力の農薬が海外を中心に好調な販売が続く見通しであることが牽引する。また、為替レートがドル、ユーロともに想定よりも円安に推移していることも全体の収益を押し上げる。



同時に発表した第３四半期累計（４～１２月）決算は、売上高１０８０億７２００万円（前年同期比２．５％増）、営業利益１１０億８９００万円（同２．９倍）、純利益９６億６００万円（同５．３倍）だった。



出所：MINKABU PRESS